"الحجاب في المباراة".. كيف تقضي لاعبة أتلتيكو مدريد السابقة شهر رمضان في الدوري السعودي؟

كتبت-هند عواد:

تحمل المباريات خلال شهر رمضان طابعا خاصة، بالأجواء التي تصاحبها، لكن في الدوريات الأوروبية يختلف الأمر، فرأينا العديد من اللاعبين يتظاهرون بالإصابة، حتى يتمكن ملائهم من الإفطار، نظرا إلى أن بعض هذه المباريات تقام في توقيت مبكر.

ولا يتوقف الأمر على اللاعبين، بل ينطبق على اللاعبات، إذ تواجهن نفس الصعوبات خلال المباريات التي تقام مبكرا في شهر رمضان.

الكاميرونية أجارا نشوت صاحبة الـ31 عاما، انتقلت إلى القادسية السعودي للسيدات، في يناير 2024، بعد رحلة احتراف أوروبية في أندية كبرى مثل فاليرينجا وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان.

وروت أجارا نشوت، كواليس فتراتها خلال شهر رمضان بالدوريات الأوربية والدوري السعودي، وقالت في تصريحات عبر موقع "fifpro": "الفارق الوحيد بين هذه الأماكن والسعودية هو التركيز الأكبر على الدين هنا".

وتنحدر أجارا من عائلة مسلمة في الكاميرون، لهذا كان انتقالها إلى السعودية التي تحترم الدين، مثلما وصفت، ساعدها لخوض تجربة جديدة، خاصة أنه يتم التنسيق بين مواعيد المباريات والإفطار في المملكة.

ففي الدوري السعودي للسيدات، تبدأ اللاعبات التدريب الساعة 9 مساءً للسماح لهن بالوقت لتناول الطعام بعد الصيام، والحصول على بعض الطاقة، كما تم تعديل مواعيد المباريات، من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 10 مساءً.

وقالت أجارا: "في يوم المباراة أسافر بالحجاب الذي سأرتديه للصلاة، وأحياناً عندما يأتي توقيت الصلاة في الملعب أفعل ذلك بعد المباراة أو حسب جدول الفريق، وعندما كنت ألعب في أوروبا، شعرت أنه لم يكن هناك الكثير من الدعم للاعبين الذين يصومون شهر رمضان".

وأضافت: "والحقيقة أنه كان من الصعب على اللاعب أن يصوم لمدة 16 ساعة عندما يبدأ التدريب في الساعة العاشرة صباحًا. ورغم أنني أصوم منذ أن كنت في الخامسة عشرة من عمري وأن جسدي معتاد على ذلك، إلا أنني لم أستطع أن أصوم لمدة 30 يومًا كلاعب في أوروبا لأنه من الصعب أن أؤدي عندما لا تكون جداول التدريب مناسبة لهذا الشهر".

واختلف شهر رمضان هذا العام بالنسبة لأجارا عن العام الماضي، ليس فقط بسبب تغيير جداول التدريب والمباريات، لكن الآن لم تعد هي اللاعبة الوحيدة التي تصوم في الفريق وأحيانا في المسابقة كلها، وقالت عن الأمر: "عندما تدرك أنك لست وحدك وأن العديد من الآخرين يرافقونك في هذه الرحلة، فهذا يعطي دفعة معنوية هائلة".

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