مدرب ليفربول يكشف سبب غضب محمد صلاح في مباراة باريس

كتب - محمد القرش:

كشف مدرب فريق ليفربول، آرني سلوت، سبب غضب محمد صلاح في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون: "لا يوجد تقريبًا أي فريق يلعب كرة قدم جيدة فقط، ريال مدريد هو أحد أفضل الأمثلة على ذلك، كما يجدون طريقة للفوز بالمباراة إذا كان الفريق الآخر أفضل منهم".

وأضاف: "إذا اخترت اللعب بلاعبين آخرين في لقاء ساوثهامبتون فهذا لأنني أعتقد أن هذه هي الفرصة الأكبر للفوز بالمباراة وليس لأنني أريد إراحتهم للمباراة ضد باريس سان جيرمان".

وأوضح: "محمد صلاح كان غاضبا ولم يكن سعيدا باستبداله في مباراة باريس وكان يعتقد أن بإمكانه التسجيل حتى عندما لا يلعب أفضل مبارياته".

واختتم: "لهذا السبب نادرا ما استبدله، كان سلوكه جيدا وصافحنا بعضنا، لكنه شعر أنه إذا حصل على فرصة سيسجل".

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