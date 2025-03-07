"نوم وشخير".. موقف طريف لجوزيه مورينيو خلال المؤتمر الصحفي

كتبت-هند عواد:

ظهر جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشه التركي، في موقف طريف خلال المؤتمر الصحفي لفريقه بعد مباراة رينجرز في الدوري الأوروبي.

وخسر فنربخشه من رينجرز، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ16 من المسابقة، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في اسكتلندا.

وأثناء المؤتمر الصحفي، طرح أحد الصحفيين سؤالا حول الحالة الدفاعية للفريق، ليتظاهر مورينيو بالنوم والشخير، ورد قائلا: "لقد تعبت يا رجل، بعد 90 دقيقة من الصعب الاستماع لكل هذا، أنا مرهق جدًا لمثل هذا الوضع".

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف مورينيو لمدة 4 مباريات وتوقيع غرامتين ماليتين عليه قدرهما 42 ألف و500 يورو، بسبب تصريحاته التي وصفت بـ"العنصرية"، تجاه الشعب التركي.

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