ريال مدريد يسعى للتعاقد مع ثنائي ليفربول بعد اقتراب نهاية العقد

كتب - محمد القرش:

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب أيضًا في ضم كوناتي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلو ليفربول وكوناتي قد بدأوا محادثات بشأن تجديد عقد اللاعب الفرنسي العام الماضي، لكن لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.

وخاض كوناتي 120 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من لايبزيج في صيف 2021 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، وسجل خمسة أهداف، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في موسمه الأول.

ولعب المدافع 21 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وكان جزءًا من الفريق الذي احتل المركز الثاني في كأس العالم 2022 في قطر.

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