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بعد غياب 17 شهرا.. أول تعليق من نيمار على استدعائه لمنتخب البرازيل

01:25 م الجمعة 07 مارس 2025
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 2
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 1
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    نيمار وابنته من حفل تقديمه لاعبا لسانتوس (2)
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    إصابة نيمار مع منتخب البرازيل (2)
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    إصابة نيمار مع منتخب البرازيل (1)
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كتب - محمد القرش:

قرر الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة دوريفال جونيور استعداء نيمار لقائمة المنتخب الوطني لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشاهد نيمار إعلان تشكيلة المنتخب على الهواء مباشرة، ونشر صورة له وهو يستمع إلى المؤتمر الصحفي للمدير الفني للمنتخب الوطني دوريفال جونيور على إنستجرام، وكتب: "سعيد بالعودة".

قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين

حراسة المرمى: أليسون بيكر - بينتو - إيدرسون.

خط الدفاع: دانيلو - جوليرمي أرانا - فانديرسون - ماركينيوس - ليو أورتيز - موريلو - ويسلي - جابرييل ماجاليس.

خط الوسط: أندري - جيرسون - ماتيوس كونيا - جولينتون - برونو جيماريش - نيمار.

خط الهجوم: - رافينيا - رودريجو - فينيسيوس جونيور - إيستيفاو - جواو بيدرو - سافينيو.

ولم يمثل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا منتخب بلاده منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة ضد أوروجواي في أكتوبر 2023.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 18 نقطة.

ستوري نيمار

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نيمار سافينيو رافينيا قائمة البرازيل منتخب البرازيل الأرجنتين كأس العالم
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