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منتخب فلسطين يستدعي مهاجم الإسماعيلي لمواجهات تصفيات المونديال

02:28 ص الجمعة 07 مارس 2025

منتخب فلسطين

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تلقى النادي الإسماعيلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يفيد باستدعاء مهاجم الفريق الأول، خالد النبريصي، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، استعدادًا لخوض مباراتين أمام منتخبي الأردن والعراق، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

من جانبه، أعرب النبريصي عن سعادته البالغة بتمثيل منتخب فلسطين، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي كان له دور كبير في استعادة مستواه، مما ساعده على العودة إلى صفوف المنتخب الوطني.

وقال المهاجم الفلسطيني في تصريحاته: "تمثيل منتخب بلادي شرف لأي لاعب، وأنا فخور للغاية بهذه الثقة التي منحني إياها الجهاز الفني للمنتخب".

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منتخب فلسطين فريق الإسماعيلي نهائيات كأس العالم خالد النبريصي
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