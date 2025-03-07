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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

01:16 ص الجمعة 07 مارس 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات، في الكثير من المسابقات والمنافسات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة ثلاثة مباريات في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وتشهد مباريات اليوم، إقامة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر ، بينما يواجه النصر السعودي فريق الشباب في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات كأس مصر

الزمالك ضد مودرن سبورت - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد المصري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأهلي ضد الخليج - 9:00 مساء - SSC اكسترا 2

الفيحاء ضد الهلال - 9:00 مساء - SSC اكسترا 1

النصر ضد الشباب - 9:00 مساء - SSC

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينز - 9:00 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد جنوي - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تولوز ضد موناكو - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

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مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم مواعيد مباريات كأس مصر مواعيد مباريات الدوري السعودي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
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