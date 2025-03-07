أفضل المهاجمين في فانتازي الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة

كتب - يوسف محمد:

يقوم كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، بتحليل المباريات وأهم الأرقام القياسية والكشف عن أفضل الأرقام الخاصة بـ الجولتين المقبلتين.

اقترب جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس (7.5 مليون جنيه إسترليني)، ولاعب ولفرهامبتون ماتيوس كونيا (7.0 مليون جنيه إسترليني)، من أن يصبحا المهاجمين الأكثر شراءً في فانتازي قبل الموعد النهائي الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش يوم السبت للجولة 28، حيث كسب ماتيتا 204000، بينما حصل كونيا على 147000 عملية إنتقال.

ومشاركة ماتيتا في مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون يوم السبت، باتت محل شك بعد خروجه مصابا في مباراة ميلوول، بجانب أنه لن يلعب في الجولة 29 بعد ذلك، وهو ما يعني أنه لا يمكنه الحصول على أي نقاط في فانتازي، كما حصل كونيا على بطاقة حمراء بسبب سلوكه العنيف خلال لقاء بورنموث، سيغيب عن مباريات وولفرهامبتون الثلاث المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من هم المهاجمون المتميزون في فانتازي؟

يعد كريس وود (7.2 مليون جنيه إسترليني) لاعبا أساسيا للعديد من المديرين الفنيين، في فانتازي الدوري الإنجليزي، في ظل العروض الأخيرة التي يقدمها اللاعب، ويعد بيتو لاعب إيفرتون (5.0 مليون جنيه إسترليني) وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي (14.7 مليون جنيه إسترليني) موثوقان بشكل كبير لمدربي فانتازي في الجولة المقبلة.

ويعد بيتو هو المهاجم الأكثر تسجيلًا للأهداف في فانتازي خلال الجولات الأربع الأخيرة، حيث سجل خمسة أهداف وحصد 37 نقطة في خمس مباريات، كما سجل هالاند هدفين وصنع آخر في نفس الفترة، مقارنة بعمر مرموش (7.2 مليون جنيه إسترليني)، الذي ساهمت ثلاثيته ضد نيوكاسل في حصد 17 من نقاطه الـ25 منذ انضمامه إلى النادي.

وفي المقابل، أظهر يواني ويسا لاعب برينتفورد (6.4 مليون جنيه إسترليني) وجواو بيدرو لاعب برايتون هوف ألبيون (5.4 مليون جنيه إسترليني) أيضًا أداءً متميزًا.

من هو الأكثر احتمالا للتسجيل؟

وتنحاز الإحصائيات إلى بيتو لاعب إيفرتون في الجولات الأربع الأخيرة، حيث حصل على 8 فرص كبيرة للتسجيل، وهذا ضعف إجمالي أي مهاجم آخر خاض ناديه مباراة في الجولتين 28، 29، كما أن إجمالي تسديدات بلغت 12 تسديدة من داخل منطقة الجزاء بينهم 11 تسديدة على المرمى معادلا إجمالي عدد تسديدات وود وهالاند.

ويتصدر راؤول خيمينيز لاعب فولهام (5.5 مليون جنيه إسترليني) القائمة بـ 15 تسديدة داخل منطقة الجزاء، كما أن جواو بيدرو لاعب برايتون أتيحت له أربع فرص خطيرة وصنع ثلاث فرص أخرى، مما يعني أنه مشارك في سبع فرص، مما وضعه في المركز الثاني بعد بيتو صاحب المركز الأول.

ما هي الأندية التي لديها أفضل الجداول الزمنية لاستهدافها؟

من خلال تحليل صعوبة المباريات على مدار الجولتين المقبلتين 28 و29، يمكن للمديرين تحسين أهدافهم بشكل أكبر، كما سجل وود إلى في مواجهة إيبسويتش في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز هدفين، بجان أن سجله المميز ضد الأندية الصاعدة، مما يجعله من أبرز المرشحين لقيادة الفريق في تلك الجولة المختصرة من المباريات، خلال أربع مباريات أمام فرق صاعدة سجل كريس وود أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحصد 35 نقطة.

كما أن مواجهة بورنموث ضد توتنهام وبرينتفورد، قد تجعل إيفانيلسون (5.6 مليون جنيه إسترليني) خيارًا قصير المدى، إلا أن دقائق البرازيلي قد تكون في محل للتغيير من لاعب مثل ويسا لاعب برينتفورد، الذي لديه مباراة على أرضه ضد أستون فيلا قبل زيارة بورنموث في BGW 29، خاصة في ظل إعادة إيفانيلسون مؤخرًا من الإصابة.

من هم أفضل المهاجمين الذين يمكنك الاعتماد عليهم في الجولتين 28 و29؟

يحظى كريس وود بفرصة كبيرة كعنصر أساسي، وهو ما حدث بالفعل بعد أن تم اختياره من قبل 44% من المديرين الفنيين، مما يعني أنه سيكون ثاني أكثر اللاعبين شعبية الذي لديه متفوقًا عليه فقط ب 59% لاعب وسط تشيلسي كول بالمر (11.1 مليون جنيه إسترليني).

على سبيل المثال، إذا كنت واحدًا من العديد من المدربين الذين يقومون بإحضار اختيارات قصيرة الأجل، يمكن إحضار بيتو وويسا لديهما المباريات التي ستكافأ المستثمرين في كل من مباراتيهما، مما يسمح لهم بالحفاظ على لاعبين مثل إيزاك وثنائي ليفربول محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني) وترينت ألكسندر أرنولد (7.4 مليون جنيه إسترليني) في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المؤكد أن تحسن أداء هالاند سيجعله أحد القادة البارزين للمديرين الفنيين في الجولة المقبلة، على الرغم من ذلك إلا أن أداء وود الأخير ضد الأندية الصاعدة يشير إلى أنه قد يجعله يحصل على شارة القيادة.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي موقف أحمد فتوح من مباراة الزمالك ومودرن