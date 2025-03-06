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الجميع يعلم عيوبي.. رد قاسٍ من مورينيو على اتهامه بالعنصرية

11:36 م الخميس 06 مارس 2025

جوزيه مورينيو

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كتب- محمد عبدالهادي:

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، ردًا حادًا على اتهامه بالعنصرية في الأيام الماضية عقب تصريحه المثير في ديربي جالتا سراي.

وكان مورينيو قد أطلق تصريحًا مثيرا بعد مباراة فنربخشة وجالتا سراي بعدما وصف دكة بدلاء الفريق المنافس بأنهم يقفزون مثل القرود، لتنهال عليه الاتهامات بالعنصرية ويتلقي انتقادات لاذعة.

ماذا قال مورينيو عقب اتهامه بالعنصرية؟

في حديث لشبكة "سكاي سبورتس" قال مورينيو دفاعاً عن نفسه :" الجميع يعلم عيوبي، ولكن العنصرية ليست منها، انا لست كذلك".

وتابع: "لا أحد يعلم ما أقوم به من جمعيات خيرية في أفريقيا، وكم أن علاقتي قوية بشعبها، لذلك كل من هاجمني لم يكن ذكيًا بما فيه الكفاية لأنه لا يعرف شيئا عن ماضي".

واختتم مورينيو تصريحاته:" الطريقة التي هاجمونني بها كانت سيئة، واسالو اللاعبين الافارقة عن علاقتي بهم".

جدير بالذكر أن مورينيو تلقي عقوبة قاسية على تلك التصريحات، حيث تم إيقافه 4 مباريات وتغريمه 42 ألف و500 يورو.

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جوزيه مورينيو فنربخشة التركي العنصرية جالتا سراي مباراة فنربخشة وجالتا سراي
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