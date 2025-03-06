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قصة اعتناق المدير الفني الأسبق للزمالك الإسلام (صور)

10:58 م الخميس 06 مارس 2025
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كتب - نهى خورشيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للبرتغالي جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي، خلال أدائه مناسك العمرة.

ويعتبر فييرا من أبرز المدربين الذين تولوا تدريب العديد من الفرق المصرية، وعلى رأسهم الزمالك، الإسماعيلي، إنبي، سموحة، ونجح في ترك بصمة كبير مع الفارس الأبيض رغم قصر مدته التدريبية معه.

وفي تصريحات سابقة للمدرب البرتغالي عبر صحيفة "الجارديان" البريطانية عام 2007 قال فييرا: "لم أكن متدينًا قبل اعتناقي الإسلام".

وأضاف:" كما أن الادعاء بأن زواجي من امرأة عربية كان الدافع الوحيد وراء ذلك ليس صحيحًا".

وكشف كواليس دخوله الإسلام قائلاً:" خلال إقامتي في المغرب عام 1989، كنت أقرأ حول قضايا الحرب والسلام، مما دفعني إلى التعمق في التفكير بشأن الدين، وبعد عامين من البحث والتأمل، اتخذت قراري باعتناق الإسلام".

والكثير لا يعرف أن فييرا مدرب الأبيض السابق، متزوج من إمراة عربية مغربية، ولديه ابن يدعى "ياسين".

ونشر أمير هشام مقدم برنامج "+90" اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض من تصريحات جورفان فييرا عن الإسلام:"لم أتبع دينًا من قبل واخترت الإسلام ليكون ديني الأول.. واخترت أن أصبح مسلما لأنني شعرت أنني بحاجة إلى الإيمان في حياتي لمواصلة عملي ورعايتي لعائلتي.. لأن أهمية وجود الله دائما بجانبنا باعتباره فوقنا أمر مهم للغاية".

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إسلام مدرب الزمالك الأسبق البرتغالي جورفان فييرا جورفان فييرا يعتنق الإسلام جورفان فييرايؤدي مناسك العمرة
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