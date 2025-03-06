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أطفالنا أولويتنا.. حارس برشلونة يعلن انفصاله عن زوجته

10:38 م الخميس 06 مارس 2025

تير شتيجن

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الألماني تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، انفصاله اليوم الخميس، عن زوجته داني في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "اكس"، منصة تويتر سابقًا.

جدير بالذكر أن تير شتيجن يعاني من اصابة قوية أبعدته عن صفوف الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم.

بيان تير شتيجن الرسمي عن انفصال زوجته

“مرحبًا جميعًا، بعد تفكير دقيق، قررت أنا وداني أن ننفصل، لم يكن هذا القرار سهلًا، كما يمكنكم أن تتخيلوا، لكننا نؤمن معًا بأنها الخطوة الأفضل لنا”.

وأضاف: “ينصب تركيزنا المشترك على فعل ما هو الأفضل لأطفالنا، وضمان استمرارهم في العيش في بيئة محبة ومستقرة، نحن ملتزمان بالعمل معًا كوالدين ومعاملة بعضنا البعض بالاحترام والتقدير كما اعتدنا دائمًا”.

“خلال هذا الوقت، نرجو منكم تفهم موقفنا واحترام خصوصيتنا – خاصة فيما يتعلق بأطفالنا، شكرًا لكم جميعًا”.

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حارس برشلونة ينفصل عن زوجته الألماني تير شتيجن داني زوجة تير شتيجن تير شتيجن على منصة إكس
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