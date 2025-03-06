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"64 منتخبًا" فيفا يدرس مقترحًا جديداً لبطولة كأس العالم.. ما القصة؟

10:15 م الخميس 06 مارس 2025

إنفانتينو

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كتب- محمد عبدالهادي:

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 64 منتخبًا، وذلك في النسخ القادمة دون تحديد الموعد.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية "، أن فيفا يدرس مقترحًا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 64 منتخبًا ولكن دون تحديد موعد النسخة التي سيتم تطبيق هذا المقترح سواء نسخة 3034 في السعودية أو 2030.

وأكدت الصحيفة أنه من الصعب تطبيق هذا المقترح في النسخة القادمة 2026، حيث بدأت الدول بالفعل في الاستعداد لاستضافة 48 منتخبًا.

وأشارت الصحيفة أن هذا المقترح سيتم تطبيقه في نسخة واحدة احتفالاً بمرور 100 عام على البطولة، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022، شهدت مشاركة 22 منتخبًا، قبل أن يتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في نسخة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم كأس العالم للأندية فيفا
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