التعادل يحسم مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة مان يونايتد أمام نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في اللقاء، اللاعب جوشوا زيركزي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وسجل هدف التعادل لفريق ريال سوسيداد،اللاعب ميكيل أوريزابال، من نقطة الجزاء في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الخميس الموافق 13 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.