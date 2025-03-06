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"متفوقا على هالاند".. خوسانوف يحصد جائزة لاعب الشهر في فريق مانشستر سيتي

09:52 م الخميس 06 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

حصد الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع فريق مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في الفريق الإنجليزي عن شهر فبراير الماضي.

وتوج خوسانوف بجائزة لاعب الشهر في فريق مانشستر سيتي، بعد تفوقه على الثنائي إيرلينج هالاند وجفارديولا.

وشارك خوسانوف رفقة السيتي، خلال شهر فبراير الماضي في 6 مباريات، وتمكن من تسجيل هدف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان صاحب الـ21 عاما انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق لانس الفرنسي.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 47 نقطة جمعهم من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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عبد القادر خوسانوف مانشستر سيتي هالاند كأس الاتحاد الإنجليزي لانس الفرنسي الدوري الإنجليزي
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