بعد غياب 500 يوم.. نيمار يعود إلى قائمة البرازيل

كتب - نهى خورشيد

شهدت قائمة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم عودة نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس الحالي والهلال السعودي، بعد غياب طويل عن قائمة السامبا دام 16 شهراً أي ما يقارب 500 يوم.

وكان الظهور الأخير لنيمار في قائمة البرازيل بتصفيات المونديال 2023، وبالتحديد في مواجهة الأوروجواي التي تعرض لها لإصابة في بتمزق في الرباط الصليبي.

وضمت قائمة السامبا لمعسكر مارس استعداداً لمواجهتي هكولومبيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026. كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون، أليسون، بينتو، هوجو سوزا، لوكاس بييري، ويفيرتون.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، أبنير، فاندرسون، ويسلي، دودو، دوجلاس سانتوس، جيليريمي أرانا، ماركينيوس، موريلو، لوكاس بيرالدو، دانيلو، فابريسو برونو، جابريل ماجاليس، ليو أورتيز.

خط الوسط: أليسون، أندري، أندرياس بيريرا، أندري سانتوس، برونو جيماريش، إيدرسون، جيرسون، جواو جوميز، جويلينتون، لوكاس مورا، لوكاس باكيتا، ماتيوش كونيا، نيمار، أوسكار.

خط الهجوم: أنتوني، برونو هنريكي، إندريك، إستيفاو، جابريل مارتينيلي، جالينو، إيجور جيسوس، إيجور بايشاو، جواو بيدرو، لويز هنريكي، رافينيا، صامويل لينو، سافينيو، فينيسيوس جونيور، يوري ألبرتو.

والجدير بالذكر أن نيمار رحل عن صفوف الهلال بعد فسخ عقده مع الزعيم بالتراضي، ليعود بعدها مرة آخري إلى صفوف فريقه السابق نادي سانتوس.