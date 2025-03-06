"بعد تأجيل كأس العالم للأندية".. فيفا يطلق بطولة جديدة للسيدات

كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس إطلاق بطولة كأس أبطال السيدات بمشاركة ستة فرق من مختلف القارات.

وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية من المقرر أن تقام بطولة كأس أبطال السيدات سنوياً باستثناء الأعوام التي ستشهد تنظيم بطولة كأس العالم للأندية للسيدات.

على أن تجمع بين أبطال المسابقات القارية، مع إقامة نصف النهائي في 28 يناير 2025، والنهائي في 1 فبراير.

وفي سياق متصل، قرر الفيفا تأجيل كأس العالم للأندية للسيدات، والتي كان من المقرر انطلاقها في 2026، إلى 2028، على أن تقام كل أربع سنوات بمشاركة 16 فريقاً.