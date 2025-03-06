"السعودية كانت جاهزة".. مدرب كرواتيا السابق يتحدث عن مستقبل محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

أشاد سلافين بيليتش المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا، بالمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، متحدثا عن مصيره مع اقتراب نهاية عقده مع الريدز.

وقال سلافين بيليتش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "محمد صلاح أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل جناح وأفضل رقم 10 في المسابقة، وعندما كنت في السعودية العام الماضي، كنت أعلم أنه لم يكن سعيدًا مع يورجن كلوب وتوقعنا رحيله".

وأضاف: "السعودية كلها كانت جاهزة له وكان ليصبح نجم الدوري، وبالنسبة للجميع كانت الصفقة محسومة، إذ أنه كان سيوقع للاتحاد".

واختتم سلافين بيليتش: "لم أتفاجأ بعدم رحيله في وقت سابق، هو يعلم أنه يستطيع مغادرة ليفربول متى شاء، أعتقد أنه إذا رحل، فسيكون إلى السعودية، لا أستطيع أن أتخيله في نادٍ آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز".

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