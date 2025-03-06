كرة القدم ظالمة وسنفوز في الأنفيلد.. تعليق إنريكي بعد الخسارة من ليفربول

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عدم رضاه بالخسارة التي تلقاها على يد ليفربول في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي عقب المباراة لشبكة "تي.إن.تي.": من الصعب إيجاد الجوانب الإيجابية بعد هذه المباراة، خاصة وأنني أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، حيث خلقنا العديد من الفرص بينما كان لليفربول فرصة أو اثنتان فقط".

وأضاف: "هذه كانت أفضل مباراة لنا في دوري الأبطال سواء في هذا الموسم أو الموسم الماضي، والدليل على ذلك هو أن أفضل لاعب في اللقاء كان حارس مرمى ليفربول".

وتابع: "كما أقول دائماً، كرة القدم قد تكون قاسية، لكننا مستعدون لمباراة العودة، وليس لدينا ما نخسره، ونعتقد أننا قادرون على الفوز على ليفربول، الذي يعد أفضل فريق في أوروبا هذا الموسم".

وأشار لويس إنريكي قائلاً: "ليفربول فريق قوي، ويقدم موسماً جيداً مع آرني سلوت، ولكن لا يزال لدينا فرصة أخيرة، ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق الانتصار في الإياب"

موعد مباراة الاياب بين ليفربول وباريس سان جيرمان

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وباريس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 11 من شهر مارس الجاري.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب الأنفيلد معقل الريدز.