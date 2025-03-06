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تأثير الصيام.. تعليق جماهير ليفربول عن أداء محمد صلاح أمام باريس

07:00 ص الخميس 06 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعض الانتقادات بعد فشله في المساهمة بأي أهداف أو تمريرات حاسمة خلال مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح من بداية اللقاء حتى تم استبداله في الدقيقة 86 بديلًا للاعب الشاب هارفي إليوت صاحب هدف المباراة الوحيد.

ماذا قالت جماهير ليفربول عن أداء محمد صلاح ؟

كتب أحد جماهير ليفربول عقب المباراة تعليقًا على أداء محمد صلاح :"اختفى كعادته في الليالي الكبرى بدوري الأبطال".

وكتب مشجع أخر :"مؤكد أنه تأثر بالصيام، غائب تمامًا عن المباراة".

بينما أضاف أخر :"ليفربول يعتمد كليًا عليه، وبينما كان صلاح مروعًا اليوم، تحول ليفربول لليستر سيتي، الأمر معقد للغاية".

وانتقد مشجع أخر لاعبو ليفربول وكتب: "مباراة سيئة لصلاح، ولاعبو ليفربول يفقدون عقولهم".

وكتب أخر: "الاحصائيات ليست شيئًا تافهًا، صلاح أفضل من هازارد في تسجيل الأهداف، لكن هازارد يلعب الكرة ويمررها بفارق كبير".

بينما دافع مشجع عن صلاح وكتب :"اي واحد ينتقد صلاح غبي مع احترامي له، يجب ان تنتقد مدرب الفريق".

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محمد صلاح دوري أبطال أرووبا ليفربول ليفربول وباريس سان جيرمان
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