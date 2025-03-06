موعد مباراة مانشستر يونايتد و ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق ريال سوسيداد الإٍسباني اليوم نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر، انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وسوف تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل، الموافق 13 مارس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس"، التي تعد الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.