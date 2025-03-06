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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

03:36 ص الخميس 06 مارس 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس الموافق 6 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الأوروبي.

كما تشهد مباريات اليوم الخميس، إقامة ثلاثة مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد - 7:45 مساء - بي إن سبورت

فنربخشة ضد رينجرز - 7:45 مساء - بي إن سبورت

ستيوا بوخارست ضد أولمبيك ليون - 7:45 مساء - بي إن سبورت

ألكمار ضد توتنهام - 7:45 مساء - بي إن سبورت

بودو جليمت ضد أولمبياكوس - 10:00 مساء - بي إن سبورت

أياكس ضد آينتراخت فرانكفورت - 10:00 مساء - بي إن سبورت

فيكتوريا بلزن ضد لاتسيو - 10:00 مساء - بي إن سبورت

روما ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - بي إن سبورت

مواعيد الدوري السعودي اليوم

الاتحاد ضد القادسية - 9:00 مساء - SSC

الخلود ضد الفتح - 9:00 مساء - SSC

الوحدة ضد الرائد - 10:00 مساء - SSC

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جدول مواعيد مباريات اليوم الدوري الأوروبي الدوري السعودي مانشستر يونايتد
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