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ما هي الأندية الأوروبية التي تعود ملكيتها إلى رجال أعمال عرب؟

09:00 ص الخميس 06 مارس 2025

ما هي الأندية الأوروبية التي تعود ملكيتها إلى رجال

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كتبت- هند عواد:

لم يتوقف تأثير العرب في الملاعب الأوروبية على اللاعبين المحترفين، أمثال محمد صلاح وعمر مرموش، بل امتد التأثير إلى امتلاك بعض الأندية.

واتجه العديد من رجال الأعمال العرب للاستثمار في الأندية الأوروبية عن طريق شرائها، وقد اختلفت نتائج هذا الاستثمار بين النجاح والفشل. ويشكل الخليجيون والمصريون الغالبية العظمى في سوق الاستثمار الرياضي العربي في أوروبا.

ومن أبرز هؤلاء المستثمرين: الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي، والقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، وناصف ساويرس، مالك نادي أستون فيلا.

وفي عام 2013، حصل عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود على نسبة 50% من أسهم نادي شيفيلد يونايتد، الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (تشامبيونشيب).

كما يُعتبر رجل الأعمال المصري ماجد سامي مالكًا لنادي وادي دجلة المصري، ويمتلك نادي ليرس في الدوري البلجيكي، بالإضافة إلى حصوله على ملكية نادي إيرغوتليس اليوناني، الذي يلعب في الدرجة الثانية، خلال العامين الأخيرين.

وفي عام 2021، ذكر موقع "جول" أن السعودي تركي آل الشيخ اشترى نادي ألميريا الإسباني مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كديون على النادي. كما يمتلك الملياردير المصري ناصف ساويرس نسبة 55% من ملكية نادي أستون فيلا.

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