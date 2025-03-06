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ما تقييم محمد صلاح بعد مشاركته في مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان؟

12:35 ص الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح أمام باريس
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

فشل النجم المصري محمد صلاح في المساهمة بفوز ليفربول الصعب على نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي أقيمت مساء امس الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح منذ بداية اللقاء حتى تم تبديله في الدقيقة 86 ليشارك هارفي إليوت بدلا منه، ويتمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد للريدز.

وبحسب شبكة "سوفا سكور" حصل محمد صلاح على تقييم 6 من 10 درجات بعد أدائه في المباراة، بعدما لمس الكرة 41 مرة، وبلغت دقة تمريراته 86% حيث مرر 19 تمريرة دقيقة من أصل 22.

من 4 محاولات مراوغة لم ينجح صلاح في أي منها، وخسر التحامات الكرات الأرضية التي بلغ عددها 8، وفقد الاستحواذ 16 مرة، واعترض محمد صلاح الكرة مرة واحدة.

جدير بالذكر أن صلاح لم يتمكن من كسر العقدة التي تلازمه أمام الفريق الباريسي، حيث ألتقي ضده في 3 مباريات ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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محمد صلاح ليفربول تقييم محمد صلاح ليفربول وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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