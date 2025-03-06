رد غريب من نيمار على مشجعة طلبته من الزواج (فيديو)
كتب- محمد عبدالهادي:
شهدت مباراة سانتوس البرازيلي وبراجانتينو التي أقيمت في ضمن منافسات ربع نهائي مسابقة باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو) في البرازيل حدثًا مثيرًا بطله نيمار دي سيلفا.
حيث شهدت المباراة طلب إحدى المشجعات الزواج من البرازيلي نيمار لاعب سانتوس، وذلك خلال توقف المباراة لشرب المياه.
وتفاجأ نيمار عند تواجده على الخط بصوت الفتاة التي ظلت تصرخ طالبة منه الزواج، ليلتفت اللاعب إلى مصدر الصوت ويشير إلي خاتم الزواج في إصبعه بابتسامة.
جدير بالذكر أن نيمار قاد فريقه سانتوس للفوز بهدفين دون رد، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله جواو شميدت الهدف الثاني في الدقيقة 56.
أرقام نيمار مع سانتوس البرازيلي
منذ انتقال نيمار لصفوف سانتوس شارك اللاعب في 6 مباريات، نجح في المساهمة بـ6 أهداف، بعدما سجل 3 وصنع مثلهم.
상관없어.
산채로 잡아다 내 신부로 삼겠다. pic.twitter.com/XhzWXTrw59
— 신도림조기축구회✨ (@neyney101010) March 4, 2025
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