تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول.. ثلاثي بالهجوم

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد ليفربول

في حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: نونو مينديز، باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

الهجوم: باركولا، عثمان ديمبلي، كفاراتسخيليا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

تنطلق صافرة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.