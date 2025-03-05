كتب - يوسف محمد:

استقر الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ويشهد التشكيل الرسمي للريدز، مشاركة النجم الرسمي محمد صلاح بشكل أساسي منذ بداية المباراة، مسجلا مباراته الـ 85 في بطولة دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

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