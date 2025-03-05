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تقارير تكشف تفاصيل إصابة ثنائي الهلال السعودي في مباراة باختاكور الأوزبكي

07:42 م الأربعاء 05 مارس 2025
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    مدافع نادي الهلال السعودي علي البليهي 1
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    اللاعب علي البليهي (22)
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    اللاعب علي البليهي (24)
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الهلال السعودي، علي البليهي وسيرجي سافيتش، خلال مباراة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال أسيا.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن الثنائي سيخضعان للأشعة، لمعرفة مدى حجم الإصابة التي تعرضا لها الثنائي والكشف عن مدة غيابهما عن الملاعب.

وكان الهلال تلقى الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل، من فريق باختاكور الأوزبكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أسيا.

ويستعد الهلال السعودي لملاقاة نظيره الفيحاء، يوم الجمعة المقبل الموافق 7 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين دوري روشين.

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على البليهي الدوري السعودي دوري أبطال أسيا الهلال السعودي
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