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"ليتخطى هنري".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان اليوم

05:30 م الأربعاء 05 مارس 2025
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    محمد صلاح يعلق زينة رمضان رفقة ابنته مكة (2)
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    محمد صلاح يعلق زينة رمضان رفقة ابنته مكة (1)
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    محمد صلاح ضد جفارديول
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول لتسجيل أكثر من رقم قياسي خلال المباراة، حال مشاركته في اللقاء.

وحال تمكن محمد صلاح، من المشاركة في مباراة الريدز أمام باريس اليوم، سيتمكن من الوصول إلى المباراة رقم 85 رفقة الريدز، في بطولة دوري أبطال أوروبا، محتلا المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الريدز في البطولة.

وحال تمكن صاحب ال 32 عاما، من تسجيل هدفا في مرمى باريس سان جيرمان اليوم، سيفض الشراكة مع الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال السابق، الذي يحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 51 هدفا، ينفرد النجم المصري بالمركز العاشر في القائمة برصيد 52 هدفا، متخطيا هنري.

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محمد صلاح مباراة باريس سان جيرمان وليفربول دوري أبطال أوروبا موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح
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