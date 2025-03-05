"ليس خلع ضرسه".. ماركا تكشف سبب تراجع أداء مبابي ضد أتلتيكو مدريد

كتبت-هند عواد:

فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد بشكل مؤثر في اللقاء، إذ أنه حصل على تقييم 6.9/10، وفقا لموقع الإحصائيات "SofaScore".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، سبب تراجع مستوى مبابي في المباراة، وذكرت أنه غاب عن تدريبات الفريق بسبب مشكلة في ضرسه.

وقال خوان مانويل رومان، طبيب أسنان، في تصريح للصحيفة: "كل شيء يعتمد على كيفية التعامل مع الضرس. إذا تمت إزالته بشكل صحيح، فإن التعافي يستغرق 3 - 4 أيام كحد أقصى، لكن إذا كانت هناك مضاعفات، قد تشعر بضعف عام. مبابي لديه فريق طبي يدعمه، لذا أعتقد أن هناك شيئًا آخر يؤثر عليه".

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