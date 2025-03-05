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الزمالك في الصدارة.. الأندية الأعلى قيمة سوقية في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

11:57 ص الأربعاء 05 مارس 2025

فريق الزمالك

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كتبت-هند عواد:

تنطلق منافسات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مطلع الشهر المقبل أبريل 2025، ويشارك في هذا الدور الفريق التالية: سيمبا، شباب قسطنطينة، نهضة بركان، ستيلينبوش، اتحاد العاصمة، أسيك أبيدجان، الزمالك والمصري.

ويتصدر الزمالك قائمة أعلى الأندية كقيمة سوقية من بين المتأهلين إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وجاءت القيمة السوقية للأندية المتأهلة كالآتي:

الزمالك، 15.65 مليون يورو

نهضة بركان، 11.93 مليون يورو

ستيلينبوش، 11.40 مليون يورو

اتحاد العاصمة، 10.88 مليون يورو

المصري البورسعيدي، 9.55 مليون يورو

شباب قسطنطينة، 7.03 مليون يورو

سيمبا، 2.18 مليون يورو

أسيك أبيدجان، لم يذكر موقع "ترانسفير ماركت" قيمته

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الزمالك الأندية الأعلى قيمة سوقية ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية
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