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مدرب باريس سان جيرمان: "ليفربول لا يقتصر على محمد صلاح"

11:39 ص الأربعاء 05 مارس 2025
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  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد جفارديول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن مواجهة ليفربول المقرر لها في العاشرة مساء اليوم، في إطار من ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال إنريكي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "لا يتعلق الأمر بإيقاف محمد صلاح فقط، صلاح لاعب رائع بإحصائيات لا شك فيها، لكن ليفربول لا يقتصر على لاعب واحد، هناك العديد من المهارات في الفريق".

واختتم إنريكي: "ليفربول يملك مجموعة قوية من اللاعبين، هم يدافعون ويهاجمون معا، ولهذا السبب يتصدرون الدوري الإنجليزي ويعتبرون من أفضل فرق أوروبا، ستكون مواجهة مثيرة بين فريقين كبيرين".

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين ليفربول وباريس سان جيرمان، تقام على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

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محمد صلاح يفربول وباريس سان جيرمان ويس إنريكي
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