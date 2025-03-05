يتخطى تييري هنري.. محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي خلال مباراة باريس سان جيرمان

كتبت-هند عواد:

بات المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من تحقيق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويشارك محمد صلاح في المباراة رقم 84 مع ليفربول في أوروبا، ليأتي في المركز السادس ضمن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الريدز في المباريات الأوروبية.

وسجل صلاح 51 هدفا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليأتي في المركز العاشر متساويا مع تييري هنري، وفي حالة تسجيله في مباراة اليوم سيتخطى الأخير وينفرد بالمركز العاشر.

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