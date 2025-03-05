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يتخطى تييري هنري.. محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي خلال مباراة باريس سان جيرمان

11:32 ص الأربعاء 05 مارس 2025
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  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

بات المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من تحقيق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويشارك محمد صلاح في المباراة رقم 84 مع ليفربول في أوروبا، ليأتي في المركز السادس ضمن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الريدز في المباريات الأوروبية.

وسجل صلاح 51 هدفا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليأتي في المركز العاشر متساويا مع تييري هنري، وفي حالة تسجيله في مباراة اليوم سيتخطى الأخير وينفرد بالمركز العاشر.

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محمد صلاح ليفربول وباريس سان جيرمان ليفربول دوري أبطال أوروبا
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