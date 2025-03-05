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موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

04:00 ص الأربعاء 05 مارس 2025

برشلونة

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي بنفيكا نظيره برشلونة اليوم الأربعاء 5 مارس، ضمن مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب دا لوز في البرتغال.

وتقام الأدوار الاقصائية بالبطولة بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي.

والفائز من تلك المواجهة التي تقام بنظام الذهاب والإياب سوف يواجه الفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند وليل الفرنسي.

وتُنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتُبث المباراة على قناة "بي إن سبورت 2".

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بنفيكا برشلونة دوري الأبطال
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