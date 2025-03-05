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جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

01:07 ص الأربعاء 05 مارس 2025

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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كتب - محمد عبد السلام:

يقام عدد من المباريات القوية المليئة بالمنافسة والندية في بعض الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الأربعاء 5 مارس 2025.

ويلاقي نادي ليفربول نظيره باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

فينورد ضد إنتر مميلان - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

باريس سان جيرمان ضد ليفربول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

بنفيكا ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري المصري

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

بتروجيت ضد غزل المحلة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

فيسيل كوبي ضد جوانجو - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC 1

شنجهاي شنهوا ضد كاواساكي فرونتالي - 2:00 مساء - بي إن سبورت AFC1.

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مواعيد مباريات الدوري المصري مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا جدول مباريات اليوم الأربعاء القنوات الناقلة لمباريات اليوم جدول مباريات اليوم
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