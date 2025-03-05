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سباعية أرسنال.. نتائج مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

12:34 ص الأربعاء 05 مارس 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتب - محمد الميموني:

شهدت المباريات التي أُقيمت أمس الثلاثاء الموافق 4 مارس، إثارة ومنافسة كبيرة في دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على نظيره أتليتكو مدريد بثنائية مقابل هدف، بينما ضرب أرسنال نظيره آيندهوفن الهولندي بسباعية مقابل هدف.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا يفوز على كلوب بروج ( 3 - 1)

ريال مدريد يفوز على أتلتيكو مدريد ( 2 - 1 )

أرسنال يفوز على إيندهوفن (7 - 1 )

ليل يتعادل مع دورتموند ( 1 - 1)

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دوري أبطال أوروبا أرسنال ريال مدريد أتلتيكو مدريد نتائج مباريات ثمن دوري أبطال أوروبا
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