أرسنال يضرب آيندهوفن بسباعية في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة آرسنال وآيندهوفن التي أقيمت أمس الثلاثاء 4 مارس، ضمن مواجهات مباراة الذهاب بدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وفاز الجانرز بسباعية مقابل هدف على أرض الفريق الهولندي آيندهوفن بين جماهيره على ملعب فيليبس بهولاندا.

وسجل أهداف أرسنال كلا من، يوريان تيمبر في الدقيقة 18، إيثان نوانيري في الدقيقة 21، ميكيل ميرينو في الدقيقة 31، مارتن أوديجارد في الدقيقتين 47 و73،لياندرو تروسارد في الدقيقة 48، ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 85.

وأحرز هدف أيندهوفن الوحيد اللاعب، نوا لانج من علامة الجزاء في الدقيقة 43.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 12 مارس على ملعب الإمارات بإنجلترا.