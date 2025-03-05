مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

أرسنال يضرب آيندهوفن بسباعية في دوري أبطال أوروبا

12:33 ص الأربعاء 05 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة ارسنال وأيندهوفن
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة ارسنال وايندهوفن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة آرسنال وآيندهوفن التي أقيمت أمس الثلاثاء 4 مارس، ضمن مواجهات مباراة الذهاب بدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وفاز الجانرز بسباعية مقابل هدف على أرض الفريق الهولندي آيندهوفن بين جماهيره على ملعب فيليبس بهولاندا.

وسجل أهداف أرسنال كلا من، يوريان تيمبر في الدقيقة 18، إيثان نوانيري في الدقيقة 21، ميكيل ميرينو في الدقيقة 31، مارتن أوديجارد في الدقيقتين 47 و73،لياندرو تروسارد في الدقيقة 48، ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 85.

وأحرز هدف أيندهوفن الوحيد اللاعب، نوا لانج من علامة الجزاء في الدقيقة 43.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 12 مارس على ملعب الإمارات بإنجلترا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال يضرب آيندهوفن بسباعية أرسنال يفوز على آيندهوفن دوري أبطال أوروبا مباراة آرسنال وآيندهوفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان