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الأهلي يضرب الريان بثلاثية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

10:26 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الريان وأهلي جدة

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كتب - محمد الميموني:

فاز أهلي جدة على نظيره الريان اليوم الثلاثاء 4 مارس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وانتهت المباراة بفوز أهلي جدة على نظيره الريان القطري بنتيجة 3-1 على ملعب استاد أحمد بن علي.

وجاء الهدف الأول لصالح أهلي جدة بقدم اللاعب جالينو في الدقيقة 30 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم رياض محرز في الدقيقة 34.

بينما جاء هدف تقليص الفارق للريان بقدم اللاعب روجر جيديس في الدقيقة 71، وأضاف الهدف الثالث لصالح أهلي جدة اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 90+5.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس، ضمن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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الريان أهلي جدة
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