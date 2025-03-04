أستون فيلا يفوز على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة كلوب بروج و أستون فيلا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق أستون فيلا الفوز على نظيره كلوب بروج خارج أرضه بثلاثية مقابل هدف على ملعب جواو بيدرو سيلفا بينيرو بالبرتغال.

وسجل أهداف أستون فيلا كلا من، ليون بايلي في الدقيقة 3، وبراندون ميشيل بهدف ذاتي في الدقيقة 82، وماركو أسينسيو من نقطة الجزاء في الدقيقة 88.

وسجل هدف كلوب بروج اللاعب، مكسيم دي كويبر في الدقيقة 12 بالشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 12 مارس، على ملعب فيلا بارك بإنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساء.