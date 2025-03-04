مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

أستون فيلا يفوز على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

10:15 م الثلاثاء 04 مارس 2025

خلال مباراة أستون فيلا وكلوب بروج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة كلوب بروج و أستون فيلا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق أستون فيلا الفوز على نظيره كلوب بروج خارج أرضه بثلاثية مقابل هدف على ملعب جواو بيدرو سيلفا بينيرو بالبرتغال.

وسجل أهداف أستون فيلا كلا من، ليون بايلي في الدقيقة 3، وبراندون ميشيل بهدف ذاتي في الدقيقة 82، وماركو أسينسيو من نقطة الجزاء في الدقيقة 88.

وسجل هدف كلوب بروج اللاعب، مكسيم دي كويبر في الدقيقة 12 بالشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 12 مارس، على ملعب فيلا بارك بإنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساء.

خلال مباراة استون فيلا وكلوب بروج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة أستون فيلا وكلوب بروج أستون فيلا يفوز على كلوب بروج دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان