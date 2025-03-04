مبابي ضد جريزمان.. تشكيل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي عن التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل النادي الملكي قيادة كيليان مبابي لخط الهجوم، وبيلينجهام لخط الوسط، وروديجر في خط الدفاع.

وجاءت تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: روديجر - ماندري - فالفيردي - أسينسيو.

خط الوسط: دياز- تشواميني - كامافينجا.

خط الدفاع: رودريجو - مبابي - فينيسيوس.

وأعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني أيضا المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد عن التشكيل الرسمي لنادي أتلتيكو لمواجهة ريال مدريد.

وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: يورينتي - خيمينيز - لونجليه - جالان.

خط الوسط: سيميوني - باريوس - دي بول - لينو.

خط الهجوم: ألفاريز - جريزمان.

ومن المقرر بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.