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أتلتيكو يسقط أمام ريال مدريد في ذهاب دور ثمن نهائي دوري الأبطال

09:37 م الثلاثاء 04 مارس 2025
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    رودريجو يحتفل بهدفه (2)
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    ريال مدريد ضد أتلتيكو
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    احتفال ألفاريز
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كتب - محمد القرش:

يلاقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنتوني روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أورلين تشواميني - إدوارد كامافينجا - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على استاد سانتياجو برنابيو.

ملخص أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري الأبطال

بداية المباراة

رودريجو يسجل هدف الريال الأول في الدقيقة 4

خطأ ضد فينيسيوس جونيور لصالح ماركوس يورينتي في الدقيقة 7
خطأ ضد بابلو باريوس لصالح كامافينجا في الدقيقة 12

تسديدة من سيميوني بالقدم اليمنى مرت إلى بجانب يسار كورتوا في الدقيقة 17

جوليان ألفاريز يسجل هدف تعادل أتلتيكو في الدقيقة 32

تسديدة قوية بالقدم اليمنى من روديجر مرت فوق المرمى في الدقيقة 36

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

بداية الشوط الثاني

إبراهيم دياز يسجل هدف تقدم ريال مدريد على أتلتيكو في الدقيقة 55

تسديدة ميندي بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس أوبلاك في الدقيقة 65

انتهاء المباراة بفوز ريال مدريد على أتلتيكو بثنائية مقابل هدف.

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