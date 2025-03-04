لاعب باريس سان جيرمان يكشف خطته لإيقاف خطورة محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب المواجهة المرتقبة بين ليفربول وباريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تبرز المواجهة الخاصة بين محمد صلاح ودفاع الفريق الباريسي كأحد أبرز العناوين المنتظرة في هذا الصدام الأوروبي الكبير.



وتحدث جواو نيفيز، لاعب وسط باريس سان جيرمان، عن ملامح الخطة التي يعتزم فريقه اتباعها للحد من خطورة النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة الغد، قال نيفيز: "هدفنا الأساسي هو تقليل فرصهم في امتلاك الكرة، والسيطرة على إيقاع اللعب قدر الإمكان".

وأضاف: "نعرف جيدًا أنهم يملكون مهارات فردية مميزة، لكن كرة القدم تبقى لعبة جماعية في النهاية، ونحن نثق بأننا الفريق الأفضل".



جدير بالذكر ان فريق ليفربول حجز مقعده في دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته في مرحلة الدوري، بينما اضطر سان جيرمان لخوض الدور الفاصل، حيث واجه بريست وتمكن من حسم التأهل بسهولة بعد انتصار ساحق بمجموع (10-0) في المباراتين.