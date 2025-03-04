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للمرة الأولى.. محمود تريزيجيه يغيب عن الريان ضد أهلي جدة

05:32 م الثلاثاء 04 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    محمود تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    محمود تريزيجيه (5) (1)
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    محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر
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    محمود تريزيجيه
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    محمود حسن تريزيجيه
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    محمود تريزيجيه يسجل لمنتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
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كتبت-هند عواد:

يغيب محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، عن صفوف فريقه ضد أهلي جدة السعودي، في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وذكرت جريدة اليوم السعودية، أن تريزيجيه يغيب عن صفوف الريان، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها تريزيجيه عن صفوف الريان القطري، خلال الموسم الحالي، إذ أنه لعب 22 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وخسر الريان القطري من أهلي جدة، في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا، بنتيجة 2-1، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بثمن النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

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محمود تريزيجيه تريزيجيه الريان والأهلي أهلي جدة
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