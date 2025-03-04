للمرة الأولى.. محمود تريزيجيه يغيب عن الريان ضد أهلي جدة

كتبت-هند عواد:

يغيب محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، عن صفوف فريقه ضد أهلي جدة السعودي، في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وذكرت جريدة اليوم السعودية، أن تريزيجيه يغيب عن صفوف الريان، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها تريزيجيه عن صفوف الريان القطري، خلال الموسم الحالي، إذ أنه لعب 22 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وخسر الريان القطري من أهلي جدة، في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا، بنتيجة 2-1، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بثمن النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

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