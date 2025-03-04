موقف صلاح ومفاجأة عام 2044.. الذكاء الاصطناعي يتوقع 20 فائزا بالكرة الذهبية

كتبت-هند عواد:

بدأ الحديث مبكرا عن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" كل عام، مع توقعات بحظوظ أكبر للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

لكن كان للذكاء الاصطناعي رأيا آخر، فتوقع أسماء الفائزين بالجائزة والفرق التي سيلعبون لها، لـ20 عاما مقبلا.

وأعد موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات والأرقام، قائمة لـ20 فائزا بالكرة الذهبية الأعوام المقبلة، مبنية على الذكاء الاصطناعي.

وشهدت القائمة التي أعدها الذكاء الاصطناعي، عدة مفاجآت أبرزها عدم حصول صلاح على الجائزة، وحصول شقيق لامين يامال عليها، إضافة إلى وجود موهبة جديدة في برشلونة تلقب بـ"ميسي جديد".

وهذه القائمة كالآتي:

عام 2025، كيليان مبابي لاعب ريال مدريد

عام 2026، إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي

عام 2027، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

عام 2028، جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

عام 2029، لامين يامال لاعب برشلونة

عام 2030، فلوريان فيرتس لكنه سيكون لاعبا في بايرن ميونيخ

عام 2031، جوليان ألفاريز لكن المفاجأة أنه لن يحصل عليها بقميص أتلتيكو مدريد أو فريقه السابق مانشستر سيتي، إنما بمقيص برشلونة

عام 2032، إندريك لاعب ريال مدريد

عام 2033، جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ

عام 2034، جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد للمرة الثانية

عام 2035، توقع الذكاء الاصطناعي أن يفوز لامين يامال لاعب برشلونة بالجائزة للمرة الثانية لكن بقميص ريال مدريد

عام 2036، تشافي سيمونز لكنه سيعود إلى باريس سان جيرمان

عام 2037، لامين يامال يحصل على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته رفقة ريال مدريد

عام 2038، إيثان نوانيري لاعب أرسنال، لكنه يحصل عليها بقميص تشيلسي

عام 2039، فرانشيسكو كاماردا

عام 2040، المدافع لوكا فوسكوفيتش يحصل على الجائزة كثاني مدافع يحقق هذا الإنجاز، لكنه سيكون بقميص بايرن ميونيخ

عام 2041، أديمولا لوكمان يحصل عليها بقميص مانشستر سيتي

عام 2042، تاكيفوسا كوبو يحصل عليها رفقة بروسيا دورتموند

عام 2043، كين يامال شقيق لامين يامال وتوقع الذكاء الاصطناعي أن يحصل عليها رفقة أستون فيلا

عام 2044، توقع الذكاء الاصطناعي أن يحصل ميسي جديد على الجائزة، لاعب في برشلونة عمره 19 عاما