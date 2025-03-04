مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

بجلسة مع أبوريدة.. أوسكار رويز يبدأ مهامه في اتحاد الكرة رسميا

04:01 م الثلاثاء 04 مارس 2025

بجلسة مع أبوريدة.. أوسكار رويز يبدأ مهامه في اتحاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
عقد الكولومبي أوسكار رويز، الرئيس الجديد للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، وذلك بمقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر، بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة.

ويأتي تولي رويز لهذا المنصب بعد إعلان التعاقد معه خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم 21 فبراير الماضي، ليصبح ثالث خبير أجنبي يتولى رئاسة اللجنة، بعد الإنجليزي مارك كلاتينبرج والبرتغالي فيتور بيريرا.

وفي يومه الأول، بدأ الحكم الكولومبي السابق نشاطه بعقد اجتماع مع أعضاء لجنة شؤون الحكام، حيث ناقش توزيع المهام للفترة المقبلة، وذلك في إطار استكمال خطة تطوير المنظومة التحكيمية في مصر.

كما استعرض رويز أبرز الملفات التي تحتاج إلى تحسين، استكمالًا لما بدأه الاتحاد الشهر الماضي خلال ورشة العمل التي حضرها السويسري ماسيمو بوساكا، مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أوسكار رويز الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة مدينة 6 أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان