بجلسة مع أبوريدة.. أوسكار رويز يبدأ مهامه في اتحاد الكرة رسميا

كتب- محمد خيري:

عقد الكولومبي أوسكار رويز، الرئيس الجديد للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، وذلك بمقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر، بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة.

ويأتي تولي رويز لهذا المنصب بعد إعلان التعاقد معه خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم 21 فبراير الماضي، ليصبح ثالث خبير أجنبي يتولى رئاسة اللجنة، بعد الإنجليزي مارك كلاتينبرج والبرتغالي فيتور بيريرا.

وفي يومه الأول، بدأ الحكم الكولومبي السابق نشاطه بعقد اجتماع مع أعضاء لجنة شؤون الحكام، حيث ناقش توزيع المهام للفترة المقبلة، وذلك في إطار استكمال خطة تطوير المنظومة التحكيمية في مصر.

كما استعرض رويز أبرز الملفات التي تحتاج إلى تحسين، استكمالًا لما بدأه الاتحاد الشهر الماضي خلال ورشة العمل التي حضرها السويسري ماسيمو بوساكا، مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).