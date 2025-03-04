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"اعتدى على الحكم".. إيقاف حارس مرمى بالدوري السعودي لمدة 10 مباريات

02:33 م الثلاثاء 04 مارس 2025

حارس مرمى الجبلين يعترض على حكم مباراة العدالة بال

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف حارس مرمى نادي الجبلين بدوري الدرجة الأولى مارسيلو هنريكي لمدة 10 مباريات.

وأوضحت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن القرار بإيقاف الحارس البرازيلي يأتي بسبب الاعتداء على حكم المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.

وغرمت لجنة الانضباط كذلك حارس المرمى البرازيلي مبلغ 75 ألف ريال سعودي ما يعادل مليون جنيه مصري.

وكان حارس مرمى فريق الجبلين قد اعترض باللحظات الأخيرة من عمر مباراتهم أمام العدالة على حكم اللقاء بصورة غير لائقة بعدما سجل الخصم هدف الفوز.

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حارس مرمى الجبلين الجبلين ضد العدالة لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي الدوري السعودي للدرجة الأولى
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