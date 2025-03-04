مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو.. عقدة أوروبية مستمرة

01:06 م الثلاثاء 04 مارس 2025

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو.. عقدة أوروبية م

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

لا صوت يعلوا اليوم فوق مباراة ريال مدريد وغريمه أتليتكو، في اللقاء الذي يجمع بينهما بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعندما يلتقي الريال وأتلتيكو ، فإن التاريخ يقف شاهدًا على واحدة من أكثر المواجهات إثارة في كرة القدم، حيث يجمع بين طموحات الروخي بلانكوس الباحث عن المجد الأوروبي، وسطوة الميرنجي الذي اعتاد كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في دوري الأبطال.

ونستعرض في السطور التالية، تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو كالتالي:

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو بدوري الأبطال

على مدار التاريخ، شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهة الريال وأتليتكو في 5 مباريات، والغلبة دائمًا ما كانت تميل لصالح الفريق الملكي.

حيث لم يتمكن أتليتكو من الفوز علي الريال في ال5 مواجهات او اقصاؤه من البطولة سواء بنظامها الحديث او القديم.


تاريخ مواجهات أتليتكو والريال بجميع البطولات

أما على صعيد المواجهات التاريخية بين الفريقين في مختلف البطولات، فقد تقابل العملاقان في 236 مباراة، كانت فيها الكفة تميل أيضًا لصالح ريال مدريد.

حيث حقق الميرنجي 120 انتصارًا، مقابل 59 فوزًا لأتلتيكو مدريد، بينما حسم التعادل 57 مواجهة.

وسجل ريال مدريد 407 أهداف في شباك أتلتيكو، بينما أحرز الروخي بلانكوس 307 أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان