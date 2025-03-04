تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو.. عقدة أوروبية مستمرة

كتب- محمد عبدالهادي:

لا صوت يعلوا اليوم فوق مباراة ريال مدريد وغريمه أتليتكو، في اللقاء الذي يجمع بينهما بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعندما يلتقي الريال وأتلتيكو ، فإن التاريخ يقف شاهدًا على واحدة من أكثر المواجهات إثارة في كرة القدم، حيث يجمع بين طموحات الروخي بلانكوس الباحث عن المجد الأوروبي، وسطوة الميرنجي الذي اعتاد كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في دوري الأبطال.

ونستعرض في السطور التالية، تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو كالتالي:

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو بدوري الأبطال

على مدار التاريخ، شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهة الريال وأتليتكو في 5 مباريات، والغلبة دائمًا ما كانت تميل لصالح الفريق الملكي.

حيث لم يتمكن أتليتكو من الفوز علي الريال في ال5 مواجهات او اقصاؤه من البطولة سواء بنظامها الحديث او القديم.



تاريخ مواجهات أتليتكو والريال بجميع البطولات

أما على صعيد المواجهات التاريخية بين الفريقين في مختلف البطولات، فقد تقابل العملاقان في 236 مباراة، كانت فيها الكفة تميل أيضًا لصالح ريال مدريد.

حيث حقق الميرنجي 120 انتصارًا، مقابل 59 فوزًا لأتلتيكو مدريد، بينما حسم التعادل 57 مواجهة.

وسجل ريال مدريد 407 أهداف في شباك أتلتيكو، بينما أحرز الروخي بلانكوس 307 أهداف.