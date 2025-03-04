مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

رقم تاريخي ينتظر ريال مدريد في صدام أتليتكو الليلة

01:05 م الثلاثاء 04 مارس 2025

ريال مدريد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل نادي ريال مدريد تعزيز أسطورته في المسابقة الأوروبية الأعرق، حيث يستضيف مساء اليوم الثلاثاء، غريمه التقليدي نادي أتليتكو مدريد على نلعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

حيث يستعد النادي الملكي لخوض مباراته رقم 500 في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي جاره أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويصبح ريال مدريد بهذا الرقم أول نادٍ في تاريخ البطولة يصل إلى هذا الحاجز المميز، في استمرار لمسيرته القياسية في البطولة التي يعتبرها "ملعبه المفضل".

فالنادي الأكثر تتويجًا بالكأس ذات الأذنين (15 لقبًا) هو أيضًا الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخها برصيد 301 انتصار، إضافة إلى تصدره قائمة الأندية الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة الأوروبية برصيد 1101 هدفًا.

منذ انطلاق النسخة الأولى للبطولة تحت اسم "كأس أوروبا" عام 1955، حافظ ريال مدريد على موقعه كأيقونة ثابتة في المشهد القاري، مشاركًا في 44 نسخة ليكون الأكثر ظهورًا في تاريخ المسابقة.

وخلال 499 مباراة، حقق الفريق الملكي 301 فوزًا مقابل 85 تعادلًا و113 هزيمة، ليظل النادي الأكثر حضورًا وتأثيرًا في تاريخ دوري الأبطال، سواء بالألقاب أو الأرقام القياسية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي ريـال مدريد دوري أبطال أوروبا نادي أتليتكو مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان