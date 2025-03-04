رقم تاريخي ينتظر ريال مدريد في صدام أتليتكو الليلة



كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل نادي ريال مدريد تعزيز أسطورته في المسابقة الأوروبية الأعرق، حيث يستضيف مساء اليوم الثلاثاء، غريمه التقليدي نادي أتليتكو مدريد على نلعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

حيث يستعد النادي الملكي لخوض مباراته رقم 500 في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي جاره أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويصبح ريال مدريد بهذا الرقم أول نادٍ في تاريخ البطولة يصل إلى هذا الحاجز المميز، في استمرار لمسيرته القياسية في البطولة التي يعتبرها "ملعبه المفضل".

فالنادي الأكثر تتويجًا بالكأس ذات الأذنين (15 لقبًا) هو أيضًا الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخها برصيد 301 انتصار، إضافة إلى تصدره قائمة الأندية الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة الأوروبية برصيد 1101 هدفًا.

منذ انطلاق النسخة الأولى للبطولة تحت اسم "كأس أوروبا" عام 1955، حافظ ريال مدريد على موقعه كأيقونة ثابتة في المشهد القاري، مشاركًا في 44 نسخة ليكون الأكثر ظهورًا في تاريخ المسابقة.

وخلال 499 مباراة، حقق الفريق الملكي 301 فوزًا مقابل 85 تعادلًا و113 هزيمة، ليظل النادي الأكثر حضورًا وتأثيرًا في تاريخ دوري الأبطال، سواء بالألقاب أو الأرقام القياسية.