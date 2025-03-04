عقدة باريس.. ماذا ينتظر صلاح وليفربول قبل مواجهة دوري الأبطال

بقلم: محمد عبدالهادي

تتجه الأنظار مساء غدا الأربعاء إلى ملعب "الأنفيلد"، حيث يشهد مواجهة كبرى في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي مبكر بدوري الأبطال.

المواجهة التي تنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، لا تقتصر على صراع الفريقين فقط، بل تحمل أيضًا اختبارًا خاصًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي يجد نفسه أمام فرصة لكسر رقم سلبي يطارده كلما واجه الفريق الباريسي في البطولة القارية.

صلاح سبق له خوض مباراتين أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، لكنه لم ينجح خلالهما في تسجيل أي هدف أو صناعة أي فرصة تهديفية، وهو رقم يطمح الفرعون المصري لإنهائه الليلة عبر تقديم بصمة مؤثرة تساعد فريقه على حسم الذهاب بنتيجة إيجابية.

أما على مستوى تاريخ المواجهات المباشرة بين ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، فقد تواجه الفريقان 5 مرات سابقة، كانت الغلبة فيها لصالح العملاق الفرنسي الذي فاز في 3 مواجهات، بينما اكتفى الريدز بانتصار وحيد، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعزز وصف الفريق الباريسي بأنه "عقدة أوروبية" لليفربول.