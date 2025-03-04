أعلى 10 دوريات عربية قيمة سوقية.. ترتيب الدوري المصري

شهدت عدد من الدوريات العربية ارتفاع هائل في القيمة السوقية خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب التعاقد مع بعض نجوم كرة القدم الأوروبية.

وضم الدوري السعودي العديد من نجوم كرة القدم أمثال، كريستيانو رونالدو وساديو ماني وياسين بونو، بالإضافة إلى رياض محرز وروبرتو فيرمينو وسافيتش.

وتصدر الدوري السعودي قائمة أعلى 10 دوريات عربية قيمة سوقية.

أعلى 10 دوريات عربية قيمة سوقية

1.الدوري السعودي - 1,002 مليون يورو

2. الدوري الإماراتي - 368.5 مليون يورو

3. الدوري القطري - 349.2 مليون يورو

4. الدوري المصري - 151.6 مليون يورو

5. الدوري المغربي - 121.6 مليون يورو

6. الدوري الجزائري - 103 مليون يورو

7. الدوري التونسي - 96 مليون يورو

8. الدوري العراقي - 74.5 مليون يورو

9. الدوري العماني - 38 مليون يورو

10. الدوري اللبناني - 25 مليون يورو

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