موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 4 مارس ضمن مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب وتكون مباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو يوم الأربعاء الموافق 12 مارس.

ومن سيفوز في المباراتين سيقابل في دور الـ 8 الفائز من مباراة أرسنال و آيندهوفن.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

وتنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

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